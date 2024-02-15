Луис Энрике: «Реал Сосьедад» заслужил забитый гол

Наставник «ПСЖ»высказался о победе над испанским «Реалом Сосьедад» (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы очень ждали матча с испанской командой и чуть не перегорели из-за этого. Поздравляю "Сосьедад", отличная команда! Они замечательно сражались! Соперники доставили нам немало хлопот. Они прессинговали, выигрывали подборы, даже заслуживали забитого гола.

Первый тайм завершился 0:0. После перерыва мы прибавили, стали лучше прессинговать, а они — наоборот, хуже. Наши игроки атаки сыграли очень хорошо, но пока я не хочу думать об ответном матче», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Ответная встреча пройдет 5 марта в Испании.