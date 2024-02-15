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    Игнатьев: Матчи против Сербии и Парагвая — это, несомненно, шаг вперед после Кубы

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    Известный тренер Борис Игнатьев высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России с командами Сербии и Парагвая.

    Борис Игнатьев
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    Борис Игнатьев

    Сборная России сыграет против Сербии 21 марта, а с Парагваем — 25-го. Оба матча пройдут в Москве.

    «Могу только поаплодировать РФС за такую умелую и профессиональную работу по выбору соперников для нашей футбольной сборной на ближайшие товарищеские матчи.

    Сербия с Парагваем — это, несомненно, шаг вперед после Кубы. Мы все с нетерпением будем ждать этих встреч.

    Считаю, что сборная России должна играть только в лучшем своем варианте. Ротацию стоит допускать только в том случае, если кто‑то из футболистов перестал оправдывать ожидания тренерского штаба либо есть определенные тактические задумки на игру, которые необходимо рассмотреть.

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    • Болельщики хотят увидеть, что из себя представляет национальная команда сегодня в сильнейшем ее виде. А новых и перспективных футболистов надо рассматривать в рамках разумного», — приводит слова Игнатьева RT.

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