Игнатьев: Матчи против Сербии и Парагвая — это, несомненно, шаг вперед после Кубы

Известный тренервысказался о предстоящих товарищеских матчах сборнойс командами

Сборная России сыграет против Сербии 21 марта, а с Парагваем — 25-го. Оба матча пройдут в Москве.

«Могу только поаплодировать РФС за такую умелую и профессиональную работу по выбору соперников для нашей футбольной сборной на ближайшие товарищеские матчи.

Сербия с Парагваем — это, несомненно, шаг вперед после Кубы. Мы все с нетерпением будем ждать этих встреч.

Считаю, что сборная России должна играть только в лучшем своем варианте. Ротацию стоит допускать только в том случае, если кто‑то из футболистов перестал оправдывать ожидания тренерского штаба либо есть определенные тактические задумки на игру, которые необходимо рассмотреть.

Болельщики хотят увидеть, что из себя представляет национальная команда сегодня в сильнейшем ее виде. А новых и перспективных футболистов надо рассматривать в рамках разумного», — приводит слова Игнатьева RT.