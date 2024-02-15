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    Представитель Захаряна: Надеюсь, Арсена вызовут в сборную России на матчи с Сербией и Парагваем

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    Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, оценил шансы игрока быть вызванным в сборную России на матчи против Сербии и Парагвая.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Он в таком плотном графике не был никогда, играет раз в три дня в чемпионате, Кубке Испании, Лиге чемпионов. Так что у него нон-стопом идет все с января. Будем надеяться на ответное противостояние с ПСЖ.

    Сейчас посмотрим, вызовут ли его в сборную. У нас не так много легионеров сейчас. Все, естественно, зависит от главного тренера, но будет интересно посмотреть на Захаряна, Кузяева, Головина и других», — сказал Голубин «СЭ».

    14 февраля РФС объявил о проведении товарищеского матча против сборной Парагвая. Игра состоится 25 марта на стадионе «Динамо» в Москве.

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