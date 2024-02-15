Эдегор может вернуться в «Реал»

Полузащитникможет продолжить карьеру в. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что боссы «Реала» попытаются приобрести Эдегора в летнее трансферное окно. Полузащитник уже выступал за «сливочных» в период с 2015 по 2021-й год, большую часть этого времени проведя в арендах.

Помимо «Реала», в услугах Эдегора также заинтересован ПСЖ. Однако, обоим клубам будет сложно подписать полузащитника, ведь норвежец не планирует покидать «Арсенал».

В нынешнем сезоне футболист провел 21 матч за «канониров» в АПЛ, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.