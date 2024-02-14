2-й таймКопенгаген — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»«Копенгаген» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 00:53
    • Гол Браима Диаса принес «Реалу» победу в матче с «РБ Лейпцигом»
  • 23:25
    • Рублев обыграл Бергса в 1-м круге турнира ATP-500 в Роттердаме
  • 19:35
    • Московское «Динамо» в овертайме дожало «Автомобилист»
  • 19:29
    • «Салават Юлаев» разгромил «Авангард»
  • 19:04
    • «Зенит» разбил «Сантос» в матче Кубка равноправия
    Все новости спорта

    Гол Браима Диаса принес «Реалу» победу в матче с «РБ Лейпцигом»

    «РБ Лейпциг» — «Реал»: счет матча 0:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Бундеслига Футбол Германии РБ Лейпциг Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на выезде переиграл немецкий «РБ Лейпциг» со счетом 1:0.

    Браим Диас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Браим Диас

    Автором единственного забитого мяча в данном противостоянии стал Браим Диас с передачи Дани Карвахаля. Все усилия хозяев поля отыграться не увенчались успехом.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
    РБ Лейпциг — Реал Мадрид 0:1
    Гол: 0:1 Браим Диас (48') Предупреждения: Marco Rose (45'), Мохамед Симакан (53'), Даниэль Карвахаль (66'), Юссуф Поульсен (77'), Беньямин Шешко (85'), Винисиус Жуниор (85')

    Таким образом, судьба путевки в четвертьфинал решится в ответном матче, который состоится в Мадриде 6 марта.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Воспользуется ли «Лацио» проблемами «Баварии»?
  • «Лацио» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Окажет ли «Реал Сосьедад» сопротивление ПСЖ?
  • ПСЖ — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Спартак» быстро добьется своего
  • «Спартак» — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.15
  • Экспресс дня 14 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Спартак — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Свентек — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вондроушова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Раонич — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Шаповалов — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры