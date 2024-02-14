«РБ Лейпциг» — «Реал»: счет матча 0:1, обзор голов

Браим Диас Фото: globallookpress.com
Автором единственного забитого мяча в данном противостоянии стал Браим Диас с передачи Дани Карвахаля. Все усилия хозяев поля отыграться не увенчались успехом.
Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
РБ Лейпциг — Реал Мадрид 0:1
Гол: 0:1 Браим Диас (48') Предупреждения: Marco Rose (45'), Мохамед Симакан (53'), Даниэль Карвахаль (66'), Юссуф Поульсен (77'), Беньямин Шешко (85'), Винисиус Жуниор (85')
Таким образом, судьба путевки в четвертьфинал решится в ответном матче, который состоится в Мадриде 6 марта.