В 20:00 12.02.2024 Кайсериспор и Бешикташ начнут матч в Суперлиге Турции.

Кайсериспор — Бешикташ

Последний матч между собой: Бешикташ — Кайсериспор 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кайсериспор» — «Бешикташ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.03 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Бешикташ»).

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