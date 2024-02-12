В рамках 25-го тура чемпионата Турции 12 февраля пройдет матч «Кайсериспор» — «Бешикташ». Начало — 20:00 (мск). «Кайсериспор» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кайсериспор»

Турнирное положение:: Эта команда в нынешнем сезоне традиционно борется за сохранение прописки в Суперлиге. Ныне «Кайсериспор» находится на 13 строчке турнирной таблицы.

При этом атака оборона не выдерживает никакой критики. В 24 матчах «Кайсериспор» пропустил в свои ворота 34 мяча.

Последние матчи: в предыдущем туре команде удалось разжиться баллом. «Кайсериспор» сыграл вничью с «Газиантепом» (1:1).

До того «Кайсериспор» подписал мировое соглашение еще и с «Антальяспором» (1:1). А вот последняя виктория была добыта еще 2 месяца назад.

Все прогнозы на футбол

Если смотреть статистику пяти последних поединков, то команда смогла забить 3 мяча. А вот в свои ворота «Кайсериспор» пропустил 7 голов.

Не сыграют: Стефан Бахокен, Энтони Узодимма — травмированы.

Состояние команды: «Кайсериспор» в последних матчах явно испытывает сложности в плане реализации. При этом отрыв от опасной зоны измеряется лишь 4 очками.

В условиях серьезных кадровых потерь бороться с «Бешикташем» будет крайне сложно.

Вообще, «Кайсериспор» традиционно неудачно противостоит «Бешикташу». Из 5 последних очных поединков выигран один при 4 поражениях.

«Бешикташ»

Турнирное положение: «Бешикташ» в нынешнем сезоне отнюдь не блещет результатами. Сейчас команда находится на 3 месте в турнирной таблице.

Команда забила 35 мячей, пропустив в свои ворота 31.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у «Бешикташ» две виктории при двух поражениях.

Не сыграют: Венсан Абубакар, Алекс Окслейд-Чемберлен, Салих Учан, Амир Хаджиахметович — травмированы. Артур Масуаку — в сборной.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Бешикташ» не борется за чемпионский титул. Важно будет банально сохранить за собой нынешнее 3 место.

Вот только побеждает команда не так уж часто. В 24 матчах Суперлиги ей удалось добыть всего лишь 12 викторий.

«Орлы» сильны, но кадровые проблемы явно мешают достичь гармонии в плане игры и результатов. Да и вообще, «Бешикташ» слишком часто проигрывает — 9 раз.

Четыре последних очных поединка с «Кайсериспором» принесли команде победы. Так что даже в условиях кадрового мора «орлы» не должны иметь проблем.

Статистика для ставок

«Кайсериспор» не обыгрывает «Бешикташ» уже 2 года

«Бешикташ» в 24 матчах чемпионата проиграл 9 раз

Сразу несколько ведущих игроков «орлов» пребывают в клубном лазарете

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бешикташ» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.03. Ничья оценена в 3.82, а победа гостей — в скромные 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.79 и 2.14.

Прогноз: «Орлы» явно намерены улучшить свое турнирное положение, стало быть, будут активно и агрессивно атаковать.

Даже без ряда своих лидеров стамбульцы просто обязаны обыгрывать столь скромного оппонента.

Ставка: Победа «Бешикташа» за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из оппонентов не удастся забить в этой встрече.

Ставка: Обе не забьют за 2.20