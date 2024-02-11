Гранат высказался о шансах «Динамо» на чемпионство в РПЛ

Экс-защитникоценил игру «бело-голубых» в нынешнем сезоне РПЛ. Бывший футболист также рассказал о шансах команды на чемпионство в лиге.

«Для этого необходима стабильная игра, чтобы не терялись очки в концовках матчей. Плюс необходимо везение, чтобы быть на равных с "Зенитом" и "Краснодаром". Третье место по итогам сезона можно было бы зачислить в актив.

Хотелось бы, чтобы и "Динамо" вмешалось в чемпионскую гонку. Оно объективно может составить конкуренцию. Пройдут сборы, команда Лички наберет хорошие кондиции, улучшит взаимопонимание, и все будет в ее руках», — приводит слова Граната «Евро-Футбол.Ру».

После 18-и туров «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе. «Бело-голубые» отстают от 1-й позиции на 6 баллов.