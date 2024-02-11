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    «Хетафе» вырвал победу «Сельту» в ярком поединке

    «Хетафе» — «Сельта»: счет матча 3:2 (2:0), обзор голов

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    В матче 24-го тура испанской Примеры «Хетафе» обыграл у себя дома «Сельту» со счетом 3:2.

    Хайме Мата
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    Хайме Мата

    Главным героем встречи стал ветеран хозяев Хайме Мата, забивший два гола. Также за «Хетафе» отличился Борха Майораль.

    Мячи в составе команды Рафы Бенитеса на счету Йоргена Странда Ларсена и Тадео Алленде.

    Футбол. Испания. Примера
    Хетафе — Сельта 3:2
    Голы: 1:0 Борха Майораль (41'), 2:0 Хайме Мата (45 + 2'), 2:1 Йёрген Странн Ларсен (71'), 2:2 Tadeo Allende (85'), 3:2 Хайме Мата (89') Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Омар Альдерете, Диего Рико, Хуан Иглесиас (Хосе Анхель Кармона, 87'), Неманья Максимович (Илаш Мориба, 87'), Луис Милья, Хорхе Мартин Камуньяс, Мэйсон Гринвуд, Борха Майораль, Хайме Мата Сельта: Висенте Гуайта, Оскар Мингуэза (Tadeo Allende, 55'), Жаилсон (Яго Аспас, 55'), Хавьер Манкильо (Кевин Васкес, 87'), Карлос Домингес, Унай Нуньес, Лукас де ла Торре, Михайло Ристич, Франсиско Пейнадо, Ренато Тапиа (Анастасиос Дувикас, 80'), Йёрген Странн Ларсен (Уго Сотело, 80') Предупреждения: Ренато Тапиа (50'), Мэйсон Гринвуд (62'), Михайло Ристич (82')
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