Медведев: Я видел игру «Шанхая» до этого и мне трудно было ожидать такого результата

Председатель правления санкт-петербургскогопрокомментировал победу в матче Кубка равноправия с(6:0).

«Я видел игру "Шанхая" до этого и мне трудно было ожидать такого результата. Теннисного можно сказать. Но мы забили быстрый гол, это помогло. Мяч ходил быстро, команда здорово двигалась. В общем хорошая игра, важная для подготовки к рестарту сезона.

Мне кажется, с точки зрения игры мы уже видим определение влияние Слуцкого. А по результату говорить пока не приходится», — цитирует Медведева «Чемпионат».

После двух матчей на Кубке Равноправия у «Зенита» стало 6 очков, он идет лидером. У «Шанхая» такое же количество баллов, но на игру больше.