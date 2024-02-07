В 20:30 07.02.2024 Майнц и Унион начнут матч в чемпионате Германии по футболу.

Майнц — Унион

Последний матч между собой: Унион — Майнц 4:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Майнц» — «Унион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Унион»).

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