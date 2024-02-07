В 23:00 07.02.2024 Кот-д Ивуар и ДР Конго начнут матч в полуфинале кубка Африки-2023 по футболу.

Кот-д Ивуар — ДР Конго

Последний матч между собой: Кот-д Ивуар — ДР Конго 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Вас ждет прямая трансляция без задержек и рекламных перерывов. Качественное изображение и звук – как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры Кот-д Ивуар — ДР Конго доступны сотни других матчей.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кот-д Ивуар» — «ДР Конго» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Кот-д Ивуар»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Кот-д Ивуар — ДР Конго.

Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 9500USD Новым игрокам