Кот-д’Ивуар сыграет на своем поле с ДР Конго в рамках 1/2 финала плей-офф Кубка африканских наций. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 23:00 мск. Кот-д’Ивуар — ДР Конго: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Кот-д’Ивуар

Ивуарийцы нынче не особо блещут. Тем не менее, команда сумела пробиться в полуфинал, выбив из турнира фаворита Сенегал.

Команда весьма выгодно выглядит физически. Ивуарийцев отлично хватает даже на овертаймы, и с нервами полный порядок.

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В своем предыдущем поединке команда выиграла лишь в овертайме. Кот-д’Ивуар таким образом одолел Мали (2:1).

Прогнозы на Кубок Африки

А вот до того ивуарийцы переиграли сильную сборную Сенегала. Команда была удачливее в серии послематчевых пенальти.

В этой встрече команда явно будет активно атаковать. Ивуарийцы потенциально сильнее соперника, и намерены продолжить свой поход за трофеем.

ДР Конго

Эта команда не столь уверенно пробилась в плей-офф Кубка африканских наций. Пробраться в 1/8 финала сборная ДР Конго сумела с тремя ничьими в активе.

После того была победа над сборной Египта. Правда, добыта она была лишь в серии послематчевых пенальти.

Свой последний поединок команда провела куда увереннее. Сборная ДР Конго уверенно расправилась с гвинейцами (3:1).

Вот только последняя виктория над ивуарийцами случилась еще 9 лет назад. Да и состав у ДР Конго довольно таки скромный.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Такая тактика уже не раз помогала им достигать результата.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Кот-д’Ивуара предлагают — 2.15.

На викторию ДР Конго дают — 4.00, ничья оценена — в 3.00.

Ивуарийцы по игре выглядят предпочтительнее , и уж точно будут активны у ворот соперника.

Наш прогноз — Победа Кот-д’Ивуара. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.00.