Кот-д’Ивуар
Ивуарийцы нынче не особо блещут. Тем не менее, команда сумела пробиться в полуфинал, выбив из турнира фаворита Сенегал.
Команда весьма выгодно выглядит физически. Ивуарийцев отлично хватает даже на овертаймы, и с нервами полный порядок.
Коэффициенты матча Кот-д Ивуар — ДР Конго
В своем предыдущем поединке команда выиграла лишь в овертайме. Кот-д’Ивуар таким образом одолел Мали (2:1).
А вот до того ивуарийцы переиграли сильную сборную Сенегала. Команда была удачливее в серии послематчевых пенальти.
В этой встрече команда явно будет активно атаковать. Ивуарийцы потенциально сильнее соперника, и намерены продолжить свой поход за трофеем.
ДР Конго
Эта команда не столь уверенно пробилась в плей-офф Кубка африканских наций. Пробраться в 1/8 финала сборная ДР Конго сумела с тремя ничьими в активе.
После того была победа над сборной Египта. Правда, добыта она была лишь в серии послематчевых пенальти.
Свой последний поединок команда провела куда увереннее. Сборная ДР Конго уверенно расправилась с гвинейцами (3:1).
Вот только последняя виктория над ивуарийцами случилась еще 9 лет назад. Да и состав у ДР Конго довольно таки скромный.
Очевидно, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Такая тактика уже не раз помогала им достигать результата.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Кот-д’Ивуара предлагают — 2.15.
На викторию ДР Конго дают — 4.00, ничья оценена — в 3.00.
Ивуарийцы
Наш прогноз — Победа Кот-д’Ивуара. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.00.