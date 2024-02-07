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    Ивуарийцы проследуют в финал

    Кот-д’Ивуар — ДР Конго. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 7 февраля 2024 года

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    Себастьен Алле
    Кот-д’Ивуар сыграет на своем поле с ДР Конго в рамках 1/2 финала плей-офф Кубка африканских наций. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 23:00 мск. Кот-д’Ивуар — ДР Конго: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Полуфинал 07 Февраля 2024 года
    Кот-д Ивуар
  • Кубок Африки-2023. Полуфинал
    •  Кот-д Ивуар 23:00 ДР Конго ДР Конго
  • Кубок Африки-2023. Полуфинал
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    Кот-д’Ивуар

    Ивуарийцы нынче не особо блещут. Тем не менее, команда сумела пробиться в полуфинал, выбив из турнира фаворита Сенегал.

    Команда весьма выгодно выглядит физически. Ивуарийцев отлично хватает даже на овертаймы, и с нервами полный порядок.

    Коэффициенты матча Кот-д Ивуар — ДР Конго

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    В своем предыдущем поединке команда выиграла лишь в овертайме. Кот-д’Ивуар таким образом одолел Мали (2:1).

    Прогнозы на Кубок Африки

    А вот до того ивуарийцы переиграли сильную сборную Сенегала. Команда была удачливее в серии послематчевых пенальти.

    В этой встрече команда явно будет активно атаковать. Ивуарийцы потенциально сильнее соперника, и намерены продолжить свой поход за трофеем.

    ДР Конго

    Эта команда не столь уверенно пробилась в плей-офф Кубка африканских наций. Пробраться в 1/8 финала сборная ДР Конго сумела с тремя ничьими в активе.

    После того была победа над сборной Египта. Правда, добыта она была лишь в серии послематчевых пенальти.

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    • Свой последний поединок команда провела куда увереннее. Сборная ДР Конго уверенно расправилась с гвинейцами (3:1).

    Вот только последняя виктория над ивуарийцами случилась еще 9 лет назад. Да и состав у ДР Конго довольно таки скромный.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Такая тактика уже не раз помогала им достигать результата.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Кот-д’Ивуара предлагают — 2.15.

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    На викторию ДР Конго дают — 4.00, ничья оценена — в 3.00.

    Ивуарийцы по игре выглядят предпочтительнее, и уж точно будут активны у ворот соперника.

    Наш прогноз — Победа Кот-д’Ивуара. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.00.

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