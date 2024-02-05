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    Романо о переходе Мбаппе в «Реал»: Решение может быть принято в скором времени

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    Футбольный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что трансфер нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в «Реал» может состояться уже в ближайшее время.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «На данный момент Килиан Мбаппе не подписал соглашения с ПСЖ, "Реалом" или каким-либо другим клубом. Может ли его переход состояться в скором времени? Да, все стороны, вовлечённые в сделку, считают, что скоро Мбаппе может выйти на связь.

    Я до сих пор не знаю дату этого трансфера, но разговаривая с источниками, знакомыми с ситуацией в ПСЖ и "Реале", многие уверены, что решение о переходе может быть принято в скором времени. Не в июне или в июле, как это было раньше», — написал Романо.

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    • Ранее президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о возможном трансфере Мбаппе в «Реал».

    В нынешнем сезоне форвард провел 19 матчей за ПСЖ в Лиге 1, забил 20 голов и сделал 4 голевые передачи.

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