Романо о переходе Мбаппе в «Реал»: Решение может быть принято в скором времени

Футбольный инсайдерзаявил, что трансфер нападающегоможет состояться уже в ближайшее время.

«На данный момент Килиан Мбаппе не подписал соглашения с ПСЖ, "Реалом" или каким-либо другим клубом. Может ли его переход состояться в скором времени? Да, все стороны, вовлечённые в сделку, считают, что скоро Мбаппе может выйти на связь.

Я до сих пор не знаю дату этого трансфера, но разговаривая с источниками, знакомыми с ситуацией в ПСЖ и "Реале", многие уверены, что решение о переходе может быть принято в скором времени. Не в июне или в июле, как это было раньше», — написал Романо.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о возможном трансфере Мбаппе в «Реал».

В нынешнем сезоне форвард провел 19 матчей за ПСЖ в Лиге 1, забил 20 голов и сделал 4 голевые передачи.