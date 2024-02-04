Сегодня в 17:00 по московскому времени «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Вест Хэмом». За ходом матча 23-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Вест Хэм : Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Кобби Майну, Каземиро, Алехандро Гарначо, Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд, Расмус Хёйлунн Вест Хэм: Альфонс Ареола, Эдсон Альварес, Эмерсон, Курт Зума, Константинос Мавропанос, Владимир Цоуфаль, Джеймс Уорд-Праус, Мохаммед Кудус, Томаш Соучек, Калвин Филлипс, Джаррод Боуэн

До матча

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» располагается на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 35 очков в 22-х матчах. «Красные дьяволы» одержали 11 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 28:32.

Беспроигрышная серия подопечных Эрика тен Хага составляет 4 матча во всех турнирах. За этот период «Манчестер Юнайтед» одержал две победы в Кубке Англии и набрал 4 очка в двух матчах АПЛ.

В крайней туре чемпионата Англии манкунианцы вырвали победу в гостях у «Вулверхэмптона» (4:3). Победный мяч на 97-й минуте забил Майну.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» идут на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. По итогам 22-х матчей «Вест Хэм» одержал 10 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 36:33.

Подопечные Дэвида Мойеса подходят ко встрече с «Манчестер Юнайтед» с серией из шести матчей без поражений. За этот период «Вест Хэм» одержал 3 победы и 3 раза сыграл вничью.

Три ничьи подряд пришлись на последние туры. Так «молотобойцы» разделили очки с «Брайтоном» (0:0), «Шеффилд Юнайтед» (2:2) и «Борнмутом» (1:1).

Личные встречи

В матче первого круга АПЛ «Вест Хэм» дома обыграл соперника со счетом 2:0. Всего в 10-ти крайних встречах на счету «Манчестер Юнайтед» 7 побед, «молотобойцы» оказались сильнее в 3-х случаях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.25.