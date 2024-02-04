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    «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 23-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэмом»

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    «Манчестер Юнайтед»
    Сегодня в 17:00 по московскому времени «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Вест Хэмом». За ходом матча 23-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!
    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Вест Хэм :
    Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Кобби Майну, Каземиро, Алехандро Гарначо, Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд, Расмус Хёйлунн Вест Хэм: Альфонс Ареола, Эдсон Альварес, Эмерсон, Курт Зума, Константинос Мавропанос, Владимир Цоуфаль, Джеймс Уорд-Праус, Мохаммед Кудус, Томаш Соучек, Калвин Филлипс, Джаррод Боуэн

    До матча

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» располагается на 8-м месте в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 35 очков в 22-х матчах. «Красные дьяволы» одержали 11 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 28:32.

    Беспроигрышная серия подопечных Эрика тен Хага составляет 4 матча во всех турнирах. За этот период «Манчестер Юнайтед» одержал две победы в Кубке Англии и набрал 4 очка в двух матчах АПЛ.

    В крайней туре чемпионата Англии манкунианцы вырвали победу в гостях у «Вулверхэмптона» (4:3). Победный мяч на 97-й минуте забил Майну.

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    «Вест Хэм»

    «Молотобойцы» идут на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. По итогам 22-х матчей «Вест Хэм» одержал 10 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 36:33.

    Подопечные Дэвида Мойеса подходят ко встрече с «Манчестер Юнайтед» с серией из шести матчей без поражений. За этот период «Вест Хэм» одержал 3 победы и 3 раза сыграл вничью.

    Три ничьи подряд пришлись на последние туры. Так «молотобойцы» разделили очки с «Брайтоном» (0:0), «Шеффилд Юнайтед» (2:2) и «Борнмутом» (1:1).

    Личные встречи

    В матче первого круга АПЛ «Вест Хэм» дома обыграл соперника со счетом 2:0. Всего в 10-ти крайних встречах на счету «Манчестер Юнайтед» 7 побед, «молотобойцы» оказались сильнее в 3-х случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.25.

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