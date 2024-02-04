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    Сможет ли «Манчестер Юнайтед» взять реванш у «Вест Хэма»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, АПЛ, 4 февраля 2024 года

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    «Манчестер Юнайтед»
    4 февраля в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет против «Вест Хэма». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Февраля 2024 года
    Манчестер Юнайтед
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манкунианцы» продолжают борьбу за еврокубки в АПЛ. После 22-х туров «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в таблице с 35-ю очками в активе, отставая от 5-ки лидеров на 8 очков.

    Хоть и в последнее время результаты команды стабилизовались, но именно в АПЛ у «манкунианцев» не так все здорово. За последние 5 матчей в чемпионате Англии «МЮ» по 2 раза победил и проиграл, а также однажды сыграл вничью.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Вест Хэм

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    В последнем туре «красные дьяволы» обыграли «Вулверхэмптон» (4:3), показав суперрезультативную игру. «МЮ» вырвал победу, забив победный гол на 90+7-й минуте.

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    В нынешнем сезоне у команды нет явного лидера в атаке, поэтому «МЮ» и не может претендовать на высокие места в Премьер-лиге. К тому же, «красные дьяволы» не лучшим образом выступают на своем поле, набрав 19 очков из 33-х возможных.

    «Вест Хэм»

    «Молотобойцы» также ведут борьбу за еврокубки, являясь прямым конкурентом «Манчестер Юнайтед» в таблице. «Вест Хэм» занимает 6-е место в таблице с 36-ю очками в активе.

    Стоит отметить, что команда в последнее время показывает отличные результаты. «Вест Хэм» не проиграл ни одного матча из последних 5-и в АПЛ, трижды сыграл вничью и дважды победил.

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    • В последнем туре «молотобойцы» сыграли вничью с «Борнмутом» (1:1), сравняв счет на 61-й минуте. Матчем ранее «Вест Хэм» также поделил очки с «Шеффилдом» (2:2).

    «Молотобойцы» сыграли последний раз с «Манчестер Юнайтед» 23-го декабря 2023-го года. В том матче «Вест Хэм» на своем поле обыграл соперника (2:0), забив все голы во 2-м тайме. Сможет ли команда повторить этот результат? Большой вопрос.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.65.

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    На викторию «Вест Хэма» дают — 5.10, ничья оценена — в 4.30.

    «Манчестер Юнайтед» сделает все возможное, чтобы взять реванш у «Вест Хэма». Можно предположить, что «красные дьяволы» победят, но матч получится низовым.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Тотал 2.5 меньше за 2.25. Еще один вариант ставки — Обе команды забьют за 2.20.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 04.02.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Манчестер Юнайтед» взять реванш у «Вест Хэма»?
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