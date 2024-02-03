В 23:00 03.02.2024 Нант и Ланс начнут матч в Лиге 1.

Нант — Ланс

Последний матч между собой: Ланс — Нант 4:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нант» — «Ланс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Нант»).

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