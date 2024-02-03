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    Три очка для «Ланса»?

    «Нант» — «Ланс». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига 1, 3 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Ланс»
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    Элье Ваи
    «Нант» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 23:00 мск. «Нант» — «Ланс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Февраля 2024 года
    Нант
  • Франция. Лига 1
    •  Нант 23:00 Ланс Ланс
  • Ланс
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    «Нант»

    Эта команда текущий сезон проводит явно ниже своих амбиций. «Нант» пребывает на скромной 13 позиции в Лиге 1.

    Главной проблемой команды является слабая оборона. В 19 матчах чемпионата Франции она дала результативный сбой 30 раз.

    Коэффициенты матча Нант — Ланс

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    Предыдущий матч «Нант» едва ли может записать себе в актив. «Канарейки» не сумели переиграть «Реймс» (0:0).

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    Причем не забивает команда уже в двух матчах к ряду. Да и вообще, с победами зимой у «канареек» как-то не складывается.

    Хозяева явно намерены выкарабкаться из нынешней турнирной ситуации. Вот только проблемы с реализацией никуда не делись.

    «Ланс»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за попадание в еврокубки. «Ланс» находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем в среднем команда пропускает ровно гол за матч. А вот с атакой не все так весело: всего 23 точных выстрела в 19 поединках.

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    • В своем последнем поединке «Ланс» добыл важнейшую викторию. Команда уверенно переиграла ершистую «Тулузу» (2:0).

    А вот до того команда уступила ПСЖ (0:2). Да и вылет из Кубка Франции в серии пенальти от «Монако» явно удручил…

    И уж точно «Ланс» постарается взять три очка. В первом круге текущего чемпионата команда разнесла «канареек» (4:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ланса» предлагают — 2.25.

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    На викторию «Нанта» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.30.

    Гости явно сильнее нестабильных «канареек», и не должны иметь проблем с добычей трех очков.

    Наш прогноз — Победа «Ланса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.30.

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