Мали — Кот-д'Ивуар: счет матча 1:2, обзор голов

Сборная Кот-д'Ивуара Фото: globallookpress.com
В основное время на гол Доргелеса Нене ивуарийцы, играя в меньшинстве, на 90-й минуте ответили точным ударом Симона Адингры.
Все решилось в овертайме, где уже на 120+2-й минуте победу хозяевам турнира принес Умар Диаките.
Отметим, что Кот-д'Ивуар доигрывал встречу вдевятером из-за удалений Одиона Коссуну и Умара Диаките.
Футбол. Кубок Африки-2023. 1/4 финала
Мали — Кот-д Ивуар 1:2
Голы: 1:0 Нене Доргелес (71'), 1:1 Саймон Адингра (90'), 1:2 Умар Диаките (120 + 2') Мали: Джиги Диарра, Амари Траоре, Бубакар Куяте, Сику Ньякате, Фалайе Сако, Лассана Кулибали (Бубакар Траоре, 89'), Диади Самассеку (Ибраима Сиссоко, 102'), Амаду Айдара (Фуссейни Диабате, 62'), Камори Думбия (Ив Биссума, 90'), Адама Траоре (Нене Доргелес, 63'), Лассин Синайоко (Мамаду Фофана, 89') Кот-д Ивуар: Яхья Фофана, Гислейн Конан, Эван Н'Дика, Одилон Коссуну, Серж Орье (Вийи Боли, 46'), Секо Фофана, Франк Кессье, Жан-Мишель Сери (Саймон Адингра, 86'), Кристиан Куаме (Себастьен Аллер, 46'), Макс-Ален Градель (Умар Диаките, 73'), Николя Пепе (Уилфрид Стефан Синго, 45') Предупреждения: Одилон Коссуну (16'), Кристиан Куаме (33'), Серж Орье (37'), Адама Траоре (39'), Одилон Коссуну (43'), Амаду Айдара (45 + 3'), Лассана Кулибали (80'), Умар Диаките (111')
Кот-д'Ивуар вышел в полуфинал Кубка Африки, где встретится с ДР Конго.