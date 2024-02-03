«Аякс» — «ПСВ»: счет матча 1:1, обзор голов

Люк де Йонг Фото: globallookpress.com
На гол Стивена Бергейса гости ответили точным ударом Люка де Йонга.
Футбол. Нидерланды. Эредивизия
Аякс — ПСВ 1:1
Голы: 1:0 Стивен Бергёйс (19'), 1:1 Люк де Йонг (34') Аякс: Диант Рамай, Девин Ренс (Борна Соса, 28'), Йосип Шутало, Йоррел Хато, Тристан Гойер (Антон Гоэи, 80'), Джордан Хендерсон, Кеннет Тейлор, Кристиан Хлинссон, Стивен Бергёйс (Беньямин Тахирович, 75'), Стивен Бергвейн, Брайан Бробби ПСВ: Вальтер Бенитес, Серджино Дест (Армандо Обиспо, 89'), Оливье Боскальи, Джордан Тезе, Мауро Жуниор (Исак Бабади, 85'), Йерди Схаутен (Патрик ван Анхольт, 77'), Исмаэль Сайбари, Ирвин Лосано, Люк де Йонг, Жоан Бакайоко, Andre Ramalho Предупреждения: Йоррел Хато (26'), Йерди Схаутен (72'), Andre Ramalho (76'), Ирвин Лосано (77')
По итогам этой игры в активе «ПСВ» стало 56 очков, команда уверенно лидирует в турнирной таблице нидерландской Эредивизи. У «Аякса» осталось 35 баллов и пятая строчка.