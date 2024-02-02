В 20:00 02.02.2024 Samsunspor и Галатасарай начнут матч в Суперлиге Турции.

Samsunspor — Галатасарай

Последний матч между собой: Галатасарай — Samsunspor 4:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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