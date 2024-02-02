Стартовый свисток о начале матча прозвучит в 18:30 по московскому времени. За ходом встречи 1/4 финала Кубка Азии Австралия — Южная Корея приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

Австралия

Сборная Австралии дважды выходила в финал Кубка Азии и смогли завоевать трофей в 2015 году, одолев в финале как раз Южную Корею. На турнире 2011 года «соккеруз» уступили в решающем матче японцам.

На этом Кубке Азии австралийцы стали первыми в своей группе, в которой также были Узбекистан, Сирия и Индия. Подопечные Грэма Арнольда одержали две победы и один раз сыграли вничью. «Соккеруз» с сухим счетом обыграли индийцев (2:0) и сирийцев (1:0), а в заключительном туре разошлись миром с Узбекистаном (1:1).

В 1/8 финала сборная Австралии не оставила шансов Индонезии, отправив в ворота соперника четыре безответных мяча (4:0). Голами в составе победителей отличились Бойл, Гудвин и Суттар, еще один мяч был забит в результате автогола Бэгготта.

Южная Корея

На счету сборной Южной Кореи две победы на Кубке Азии. «Азиатские тигры» выигрывали турнир в далеких 1956 и 1960 годах. Последний раз корейцы выходили в финал в 2015 году, но в том матче за трофей проиграли Австралии.

Подопечные Юргена Клинсманна не смогли выиграть свою группу, пропустив вперед Бахрейн. При этом корейцы обыграли Бахрейн в стартовом матче (3:1), а в двух последующих матчах разошлись миром с Иорданией (2:2) и Малайзией (3:3).

В четвертьфинале сборная Южной Кореи попала на национальную команду Саудовской Аравии, которой руководит Роберто Манчини. «Азиатские тигры» спаслись на 99-й минуте, сравняв счет (1:1). Дополнительное время голов не принесло, а в серии пенальти точнее оказались корейцы.

Личные встречи

В 10-ти последних очных матчах на счету сборной Южной Кореи 4 победы, австралийцы выиграли 2 встречи, и еще четырежды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Австралия — Южная Корея с коэффициентом 2.27.