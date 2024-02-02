Австралия
Австралийцы пятый раз подряд добрались на Кубке Азии до 1/4 финала. Их лучшим результатом пока что остается победа в 2015 году, когда турнир проходил в их стране.
«Соккеруз», как и ожидалось, спокойно вышли в плей-офф, набрав семь очков из девяти возможных.
Коэффициенты матча Австралия — Южная Корея
Команда Грэма Арнолда одержала победы над Индией и Сирией и сыграла вничью с Узбекистаном.
В 1/8 финала сборная Австралии разгромила команду Индонезии — 4:0.
В четырех предыдущих матчах австралийцы пропустили лишь один матч.
Южная Корея
Южнокорейцы тем временем восьмой раз подряд сыграют в четвертьфинале Кубка Азии.
Несмотря на солидное кадровое превосходство, групповой этап получился для них не таким простым, как ожидалось.
После победы над Бахрейном команда Юргена Клинсмана сыграла вничью с Иорданией и Малайзией.
В 1/8 финала сборная Южной Кореи с трудом обыграла Саудовскую Аравию. Сначала «азиатские тигры» сравняли счет на последней минуте основного времени, а потом вырвали победу в серии пенальти.
В отличие от Австралии, Южная Корея пропустила уже семь мячей.
Прогноз и ставка
На Австралию в этом матче можно поставить за 3.50, ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.12, а победу Южной Кореи — за 2.23.
Судя по предыдущим матчам, южнокорейская сборная запросто может разочаровать своих болельщиков. С такими проблемами в обороне будет невероятно сложно остановить упертых и выносливых австралийцев.
Достаточно вспомнить, как мощно «соккеруз» сопротивлялись в матче с Аргентиной на ЧМ-2022. Австралия — неприятный соперник.
Ставка — проход Австралии за 2.27.