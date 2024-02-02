Сборная Южной Кореи сыграет против команды Австралии в четвертьфинале Кубка Азии. Матч пройдет 2 февраля в Аль-Вакре (Катар), начало — в 18:30 мск. Австралия — Южная Корея: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Австралия

Австралийцы пятый раз подряд добрались на Кубке Азии до 1/4 финала. Их лучшим результатом пока что остается победа в 2015 году, когда турнир проходил в их стране.

«Соккеруз», как и ожидалось, спокойно вышли в плей-офф, набрав семь очков из девяти возможных.

Коэффициенты матча Австралия — Южная Корея 1X2Новым игрокам 3.453.152.35Бонус$9500

Команда Грэма Арнолда одержала победы над Индией и Сирией и сыграла вничью с Узбекистаном.

В 1/8 финала сборная Австралии разгромила команду Индонезии — 4:0.

В четырех предыдущих матчах австралийцы пропустили лишь один матч.

Южная Корея

Южнокорейцы тем временем восьмой раз подряд сыграют в четвертьфинале Кубка Азии.

Несмотря на солидное кадровое превосходство, групповой этап получился для них не таким простым, как ожидалось.

После победы над Бахрейном команда Юргена Клинсмана сыграла вничью с Иорданией и Малайзией.

Все прогнозы на футбол

В 1/8 финала сборная Южной Кореи с трудом обыграла Саудовскую Аравию. Сначала «азиатские тигры» сравняли счет на последней минуте основного времени, а потом вырвали победу в серии пенальти.

В отличие от Австралии, Южная Корея пропустила уже семь мячей.

Прогноз и ставка

На Австралию в этом матче можно поставить за 3.50, ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.12, а победу Южной Кореи — за 2.23.

Судя по предыдущим матчам, южнокорейская сборная запросто может разочаровать своих болельщиков. С такими проблемами в обороне будет невероятно сложно остановить упертых и выносливых австралийцев.

Достаточно вспомнить, как мощно «соккеруз» сопротивлялись в матче с Аргентиной на ЧМ-2022. Австралия — неприятный соперник.

Ставка — проход Австралии за 2.27.