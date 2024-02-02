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    Сборная Австралии остановит Южную Корею на Кубке Азии?

    Австралия — Южная Корея. Ставка (к. 2.27) и прогноз на Кубок Азии 2 февраля 2024 года

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    Сон Хын Мин
    Сборная Южной Кореи сыграет против команды Австралии в четвертьфинале Кубка Азии. Матч пройдет 2 февраля в Аль-Вакре (Катар), начало — в 18:30 мск. Австралия — Южная Корея: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. 1/4 финала 02 Февраля 2024 года
    Австралия
  • Канберра
    •  Австралия 18:30 Южная Корея Южная Корея
  • Сеул
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    Австралия

    Австралийцы пятый раз подряд добрались на Кубке Азии до 1/4 финала. Их лучшим результатом пока что остается победа в 2015 году, когда турнир проходил в их стране.

    «Соккеруз», как и ожидалось, спокойно вышли в плей-офф, набрав семь очков из девяти возможных.

    Коэффициенты матча Австралия — Южная Корея

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    Команда Грэма Арнолда одержала победы над Индией и Сирией и сыграла вничью с Узбекистаном.

    В 1/8 финала сборная Австралии разгромила команду Индонезии — 4:0.

    В четырех предыдущих матчах австралийцы пропустили лишь один матч.

    Южная Корея

    Южнокорейцы тем временем восьмой раз подряд сыграют в четвертьфинале Кубка Азии.

    Несмотря на солидное кадровое превосходство, групповой этап получился для них не таким простым, как ожидалось.

    После победы над Бахрейном команда Юргена Клинсмана сыграла вничью с Иорданией и Малайзией.

    Все прогнозы на футбол

    В 1/8 финала сборная Южной Кореи с трудом обыграла Саудовскую Аравию. Сначала «азиатские тигры» сравняли счет на последней минуте основного времени, а потом вырвали победу в серии пенальти.

    В отличие от Австралии, Южная Корея пропустила уже семь мячей.

    Прогноз и ставка

    На Австралию в этом матче можно поставить за 3.50, ничью в основное время букмекеры предлагают за 3.12, а победу Южной Кореи — за 2.23.

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    Судя по предыдущим матчам, южнокорейская сборная запросто может разочаровать своих болельщиков. С такими проблемами в обороне будет невероятно сложно остановить упертых и выносливых австралийцев.

    Достаточно вспомнить, как мощно «соккеруз» сопротивлялись в матче с Аргентиной на ЧМ-2022. Австралия — неприятный соперник.

    Ставка — проход Австралии за 2.27.

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    Австралия — Южная Корея: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 02.02.2024. Прогнозы на футбол. Сборная Австралии остановит Южную Корею на Кубке Азии?
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