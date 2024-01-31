Семин про Хвичу: Он не вызывает беспокойств, играет-то он на высоком уровне

Экс-тренервысказался об игре полузащитникав нынешнем сезоне.

«У команды Хвичи синдром второго сезона? Это естественный процесс, в клубе, в котором произошли изменения. Из чемпионского состава ушли определенные игроки, и заменить их полностью не смогли. Но не вижу особенно большой проблемы для Хвичи.

Естественно, стал чуть хуже играть. Ему просто нужно понять требования нового тренера. Хвича не вызывает беспокойств, играет-то он на высоком уровне.

Не думаю, что он способен поддаться искушениям Италии в непростое время для клуба. Искушений везде много, но Хвича профессионал с детства. Не роскошь для него главное, а футбол», — сказал Семин Sport24.

В нынешнем сезоне Хвича провел 19 матчей за «Наполи» в Серии А, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.