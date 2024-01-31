В 22:30 31.01.2024 Манчестер Сити и Бёрнли начнут матч в АПЛ.

Манчестер Сити — Бёрнли

Последний матч между собой: Бёрнли — Манчестер Сити 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Календарь и таблица АПЛ

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Бёрнли» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Манчестер Сити»).

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