«Манчестер Сити»
Неудачи «Манчестер Сити» остались позади. Команда Хосепа Гвардиолы вновь набрала мощный ход и сметает одного соперника за другим. Игра с «Бернли» вряд ли станет исключением.
С учетом всех турниров у «Манчестер Сити» семиматчевая выигрышная серия. В последних 10 матчах клуб одержал 9 побед и один раз сыграл вничью.
Коэффициенты матча Манчестер Сити — Бёрнли
В предстоящей встрече коллектив Гвардиолы наверняка захватит инициативу с первых минут. У голкипера «Бернли» будет очень много работы. Стоит отметить, что в последних пяти матчах «Манчестер Сити» забил 14 голов.
Букмекеры не верят в сенсацию. У хозяев не должно возникнуть никаких проблем. Разница в классе слишком велика. Скорее всего, «Манчестер Сити» устроит очередной разгром.
«Бернли»
«Бернли» на данный момент располагается на 19-м месте в таблице. Команда набрала 12 очков в 21 матче. Фанаты разочарованы — остаться в АПЛ будет крайне сложно.
В последних четырех матчах «Бернли» ни разу не побеждал. Последний раз клуб выигрывал 23 декабря. Тогда в гостях удалось одолеть «Фулхэм» со счетом 2:0.
«Бернли» плохо выступает на выезде. В 10 последних встречах команда потерпела 7 поражений. Вряд ли клуб сможет рассчитывать на очки в матче с «Манчестер Сити», который находится в прекрасной форме.
«Бернли» ужасно играет с «горожанами». В очных встречах у «Манчестер Сити» 10 побед в 10 поединках. При этом «Бернли» за 10 матчей поразил ворота соперника только один раз.
Прогноз и ставка
В этой встрече букмекеры отдают предпочтение «Манчестер Сити». Победа команды доступна за 1.11.
Выигрыш «Бернли» идет с коэффициентом 24.00. Ничья оценена — в 11.00.
Фаворит наверняка устроит разгром. Можно сделать ставку на победу «Манчестер Сити» с форой (-2.5) с коэффициентом 1.90.
Еще один наш прогноз — будет забито минимум четыре гола за 1.88.