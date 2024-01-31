31 января в матче 22-го тура чемпионата Англии сыграют «Манчестер Сити» и «Бернли». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Манчестер Сити» — «Бернли»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Манчестер Сити»

Неудачи «Манчестер Сити» остались позади. Команда Хосепа Гвардиолы вновь набрала мощный ход и сметает одного соперника за другим. Игра с «Бернли» вряд ли станет исключением.

С учетом всех турниров у «Манчестер Сити» семиматчевая выигрышная серия. В последних 10 матчах клуб одержал 9 побед и один раз сыграл вничью.

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В предстоящей встрече коллектив Гвардиолы наверняка захватит инициативу с первых минут. У голкипера «Бернли» будет очень много работы. Стоит отметить, что в последних пяти матчах «Манчестер Сити» забил 14 голов.

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Букмекеры не верят в сенсацию. У хозяев не должно возникнуть никаких проблем. Разница в классе слишком велика. Скорее всего, «Манчестер Сити» устроит очередной разгром.

«Бернли»

«Бернли» на данный момент располагается на 19-м месте в таблице. Команда набрала 12 очков в 21 матче. Фанаты разочарованы — остаться в АПЛ будет крайне сложно.

В последних четырех матчах «Бернли» ни разу не побеждал. Последний раз клуб выигрывал 23 декабря. Тогда в гостях удалось одолеть «Фулхэм» со счетом 2:0.

«Бернли» плохо выступает на выезде. В 10 последних встречах команда потерпела 7 поражений. Вряд ли клуб сможет рассчитывать на очки в матче с «Манчестер Сити», который находится в прекрасной форме.

«Бернли» ужасно играет с «горожанами». В очных встречах у «Манчестер Сити» 10 побед в 10 поединках. При этом «Бернли» за 10 матчей поразил ворота соперника только один раз.

Прогноз и ставка

В этой встрече букмекеры отдают предпочтение «Манчестер Сити». Победа команды доступна за 1.11.

Выигрыш «Бернли» идет с коэффициентом 24.00. Ничья оценена — в 11.00.

Фаворит наверняка устроит разгром. Можно сделать ставку на победу «Манчестер Сити» с форой (-2.5) с коэффициентом 1.90.

Еще один наш прогноз — будет забито минимум четыре гола за 1.88.