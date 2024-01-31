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    Команда Гвардиолы одержит разгромную победу

    «Манчестер Сити» — «Бернли». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 31 января 2024 года

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    Хосеп Гвардиола
    31 января в матче 22-го тура чемпионата Англии сыграют «Манчестер Сити» и «Бернли». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Манчестер Сити» — «Бернли»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 31 Января 2024 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:30 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    «Манчестер Сити»

    Неудачи «Манчестер Сити» остались позади. Команда Хосепа Гвардиолы вновь набрала мощный ход и сметает одного соперника за другим. Игра с «Бернли» вряд ли станет исключением.

    С учетом всех турниров у «Манчестер Сити» семиматчевая выигрышная серия. В последних 10 матчах клуб одержал 9 побед и один раз сыграл вничью.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Бёрнли

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  • 1.1010.5019.00Бонус$9500
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    В предстоящей встрече коллектив Гвардиолы наверняка захватит инициативу с первых минут. У голкипера «Бернли» будет очень много работы. Стоит отметить, что в последних пяти матчах «Манчестер Сити» забил 14 голов.

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    Букмекеры не верят в сенсацию. У хозяев не должно возникнуть никаких проблем. Разница в классе слишком велика. Скорее всего, «Манчестер Сити» устроит очередной разгром.

    «Бернли»

    «Бернли» на данный момент располагается на 19-м месте в таблице. Команда набрала 12 очков в 21 матче. Фанаты разочарованы — остаться в АПЛ будет крайне сложно.

    В последних четырех матчах «Бернли» ни разу не побеждал. Последний раз клуб выигрывал 23 декабря. Тогда в гостях удалось одолеть «Фулхэм» со счетом 2:0.

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    • «Бернли» плохо выступает на выезде. В 10 последних встречах команда потерпела 7 поражений. Вряд ли клуб сможет рассчитывать на очки в матче с «Манчестер Сити», который находится в прекрасной форме.

    «Бернли» ужасно играет с «горожанами». В очных встречах у «Манчестер Сити» 10 побед в 10 поединках. При этом «Бернли» за 10 матчей поразил ворота соперника только один раз.

    Прогноз и ставка

    В этой встрече букмекеры отдают предпочтение «Манчестер Сити». Победа команды доступна за 1.11.

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    Выигрыш «Бернли» идет с коэффициентом 24.00. Ничья оценена — в 11.00.

    Фаворит наверняка устроит разгром. Можно сделать ставку на победу «Манчестер Сити» с форой (-2.5) с коэффициентом 1.90.

    Еще один наш прогноз — будет забито минимум четыре гола за 1.88.

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    «Манчестер Сити» — «Бернли»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 31.01.2024. Прогнозы на футбол. Команда Гвардиолы одержит разгромную победу
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