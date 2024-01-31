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    «Барселона» — «Осасуна». Онлайн

    Онлайн-трансляция перенесенного матча 20-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Осасуной»

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    Действующий чемпион Испании «Барселона» дома сыграет с «Осасуной». За ходом матча 20-го тура Ла Лиги приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 21:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Барселона»

    «Барселона» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, записав в свой актив 44 очка в 21-м матче. На счету каталонцев 13 побед, 5 ничьих и 3 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 43:29.

    После поражения в крайнем туре Ла Лиги от «Вильярреала» (3:5) главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет свой пост в конце сезона. Неудача в матче с «желтой подлодкой» стала для каталонцев второй подряд после болезненного вылета из Кубка Испании от «Атлетика».

    До поражения от «Вильярреала» «сине-гранатовые» одержали три победы кряду в Ла Лиге. Были повержены такие команды, как «Альмерия» (3:2), «Лас-Пальмас» (2:1) и «Бетис» (4:2).

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    «Осасуна»

    «Осасуна» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 26 очков в 21-м матче. На счету команды 7 побед, 5 ничьих и 9 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 26:32.

    В крайнем туре Ла Лиги «Осасуна» разошлась миром в гостях с «Севильей» (1:1). После первого тайма «красные» проигрывали с минимальным счетом, а во второй половине игры гол Будимира установил окончательный результат.

    Ранее «Осасуна» одержала две победы подряд в Ла Лиге, обыграв «Альмерию» (1:0) и «Хетафе» (3:2), а также вылетела из Кубка Испании, уступив «Реалу Сосьедад» (0:2).

    Личные встречи

    11 января этого года команды встречались между собой в полуфинале Суперкубка Испании. «Барселона» одержала победу со счетом 2:0. Всего в 10-ти последних матчах на счету каталонцев 7 побед, «Осасуна» праздновала успех в одном случае и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Осасуна» с коэффициентом 2.65.

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