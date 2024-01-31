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    «Ювентус» подпишет Карлоса Алькараса

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    «Ювентус» перед закрытием январского трансферного окна может приобрести полузащитника «Саутгемптона» Карлоса Алькараса.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    По информации журналиста Фабрицио Романо, аргентинский футболист перейдет в туринский клуб на правах аренды.

    В соглашении также будет предусмотрена опция выкупа за 40 миллионов евро.

    Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

    В текущем сезоне Алькарас провел в Чемпионшипе 23 матча, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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