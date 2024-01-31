«Ювентус» подпишет Карлоса Алькараса

перед закрытием январского трансферного окна может приобрести полузащитника «Саутгемптона»

По информации журналиста Фабрицио Романо, аргентинский футболист перейдет в туринский клуб на правах аренды.

В соглашении также будет предусмотрена опция выкупа за 40 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Алькарас провел в Чемпионшипе 23 матча, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Напомним, ранее стало известно, что нападающий «Ювентуса» провалил медосмотр для перехода в «Атлетико».