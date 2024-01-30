Нападающий «Ювентуса» провалил медосмотр для перехода в «Атлетико»

Мадридскийотказался от подписания нападающего «Ювентуса»

По информации Sky Sport Italy, 23-летний футболист провалил медицинский осмотр, по итогам которого стало известно, что он не сможет играть в ближайшее время из-за травмы.

Кин был близок к переходу в мадридский клуб на правах аренды до конца сезона.

В нынешнем чемпионате Италии Кин провел 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

Напомним, ранее в январе «Атлетико» подписал бельгийского полузащитника Артура Вермерена и румынского вратаря Хорациу Молдован.