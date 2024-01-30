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    Нападающий «Ювентуса» провалил медосмотр для перехода в «Атлетико»

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    Мадридский «Атлетико» отказался от подписания нападающего «Ювентуса» Мойзе Кина.

    Мойзе Кин
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    Мойзе Кин

    По информации Sky Sport Italy, 23-летний футболист провалил медицинский осмотр, по итогам которого стало известно, что он не сможет играть в ближайшее время из-за травмы.

    Кин был близок к переходу в мадридский клуб на правах аренды до конца сезона.

    В нынешнем чемпионате Италии Кин провел 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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