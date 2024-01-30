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    Сборная Кот-д'Ивуара по пенальти прошла Сенегал в 1/8 финала Кубка Африки

    Сенегал — Кот-д'Ивуар: счет матча 1:1 (4:5 по пен.), обзор голов

    Футбол Календарь Кубка Африки Кубок Африки-2023 Сборная Кот-д`Ивуара Сборная Сенегала
    В матче 1/8 финала Кубка Африки сборная Кот-д'Ивуара одержала победу над командой Сенегала со счетом 1:1 (5:4 по пенальти).

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    Футбол. Кубок Африки-2023. 1/8 финала
    Сенегал — Кот-д Ивуар 1:1
    Голы: 1:0 Хабиб Диалло (4'), 1:1 Франк Кессье (пенальти) (86'), 1:1 Калиду Кулибали (пенальти) (95'), 1:1 Николя Пепе (пенальти) (95'), 2:2 Папе Сарр (пенальти) (95'), 2:2 Кристиан Куаме (пенальти) (95'), 2:3 Себастьен Аллер (пенальти) (95'), 3:4 Бамба Дьенг (пенальти) (95'), 3:4 Серж Орье (пенальти) (95'), 4:4 Садио Мане (пенальти) (95') Сенегал: Эдуард Менди, Калиду Кулибали, Абду Диалло (Бамба Дьенг, 118'), Мусса Ньякат, Исмаил Якобс, Папе Сарр, Крепин Дьятта, Ламин Камара (Идрисса Гейе, 87'), Исмаила Сарр (Илиман Ндиайе, 96'), Садио Мане, Хабиб Диалло (Николас Джексон, 67') Кот-д Ивуар: Яхья Фофана, Гислейн Конан, Эван Н'Дика, Одилон Коссуну (Уилфрид Стефан Синго, 116'), Серж Орье, Секо Фофана (Кристиан Куаме, 79'), Жан-Мишель Сери, Ибраим Сангаре (Франк Кессье, 73'), Макс-Ален Градель (Саймон Адингра, 64'), Жан-Филипп Крассо (Себастьен Аллер, 72'), Умар Диаките (Николя Пепе, 65') Предупреждения: Садио Мане (9'), Хабиб Диалло (59'), Ламин Камара (72'), Кристиан Куаме (82'), Aliou Cisse (83'), Эдуард Менди (84'), Жан-Мишель Сери (90'), Серж Орье (95')
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