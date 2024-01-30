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    Саудовская Аравия — Южная Корея. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка Азии между сборными Саудовской Аравии и Южной Кореи

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    Сборная Саудовской Аравии
    Сегодня в 19:00 по московскому времени стартует очередной матч 1/8 финала Кубка Азии, в котором Саудовская Аравия сыграет против Южной Кореи. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    Саудовская Аравия

    Сборная Саудовской Аравии является трехкратным победителем Кубка Азии и по этому показателю уступает только Японии, на счету которой 4 победы. Аравийцы выигрывали данный турнир в 1984, 1988 и 1996 годах.

    Подопечные итальянского специалиста Роберто Манчини на нынешнем турнире заняли первое место в своем квартете, опередив сборные Таиланда, Омана и Киргизии.

    «Орлы пустыни» начали турнир с двух побед над Оманом (2:1) и Киргизией (2:0), а в заключительном туре сыграли вничью с Таиландом (0:0).

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    Четыре года назад на Кубке Азии в ОАЭ аравийцы дошли до 1/8 финала, уступив с минимальным счетом будущим финалистам — сборной Японии (0:1).

    Южная Корея

    Сборная Южной Кореи пробилась в плей-офф Кубка Азии со второго места в своей группе. «Азиатские тигры» уступили по очкам Бахрейну, но опередили Иорданию и Малайзию.

    Подопечные немецкого специалиста Юргена Клинсманна начали турнир с уверенной победы над Бахрейном (3:1). Далее корейцы немного сбавили обороты, набрав 2 очка в ярких матчах против Иордании (2:2) и Малайзии (3:3).

    Сборная Южной Кореи дважды становилась победителем Кубка Азии — в 1956 и 1960 годах. Четыре года назад на турнире в ОАЭ «азиатские тигры» завершили свои выступления в четвертьфинале, уступив будущим победителям — Катару (0:1).

    Личные встречи

    В 10-ти последних очных матчах на счету каждой из команд по 3 победы и еще в 4-х случаях была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Саудовская Аравия — Южная Корея с коэффициентом 1.92.

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