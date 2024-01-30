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    Мали — Буркина-Фасо смотреть онлайн

    30.01.2024 в 20:00 начнется матч в 1/8 финала кубка Африки-2023 по футболу Мали — Буркина-Фасо

    Футбол Кубок Африки-2023 Календарь Кубка Африки
    В 20:00 30.01.2024 Мали и Буркина-Фасо начнут матч в 1/8 финала кубка Африки-2023 по футболу.

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    Мали — Буркина-Фасо

    Последний матч между собой: Мали — Буркина-Фасо 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

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