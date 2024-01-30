В 20:00 30.01.2024 Мали и Буркина-Фасо начнут матч в 1/8 финала кубка Африки-2023 по футболу.

Мали — Буркина-Фасо

Последний матч между собой: Мали — Буркина-Фасо 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мали» — «Буркина-Фасо» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.35 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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