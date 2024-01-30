Мали сыграет против Буркина-Фасо в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка африканских наций. Матч пройдет 30 января, начало — в 20:00 мск. Мали — Буркина-Фасо: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Мали

По итогам группового раунда Мали с пятью очками занял первое место в своем квартете, где опередил ЮАР, Намибию и Тунис.

Сборная в группе сыграла вничью с Тунисом (1:1) и Намибией (0:0), а также взяла верх над ЮАР (2:0). В этих играх она пропустила только один мяч.

Коэффициенты матча Мали — Буркина-Фасо 1X2Новым игрокам 2.302.804.10Бонус$9500

В отборе на ЧМ-2026 команда выступает также неплохо. В двух стартовых турах группового раунда она набрала четыре очка, благодаря чему занимает второе место в своем квартете.

Прогнозы на Кубок Африки

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 10 поединков во всех турнирах, включая контрольные матчи, при семи победах и трех ничьих, так что у него отличная форма.

Буркина-Фасо

В групповом раунде Кубка африканских наций Буркина-Фасо заняла второе место в своем квартете, где уступила первое Анголе, а опередила Мавританию и Алжир.

Сборная в группе сыграла вничью с проиграла Анголе (0:2), сыграл вничью с Алжиром (2:2), а также взял верх над Мавританией (1:0), что и стало ключевым в успешном выходе в плей-офф.

В отборе на ЧМ-2026 команда выступает так же успешно. В двух стартовых турах группового раунда она набрала четыре очка, благодаря чему занимает второе место.

В последних пяти поединках во всех турнирах, включая товарищеские игры, коллектив одержал две победы при двух поражениях и одной ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Мали, коэффициент на победу которого равен 2,35. Успех Буркина-Фасо оценивается в 3,90, ничья — в 2,70.

В семи из 10 последних матчей номинальные хозяева выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — Мали победит за 2,35.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,45, ведь в пяти из семи последних матчей номинальных хозяев был реализован именно такой сценарий.