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    Пройдет ли Мали Буркина-Фасо?

    Мали — Буркина-Фасо. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 30 января 2024 года

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    Мали — фаворит матча
    Мали сыграет против Буркина-Фасо в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка африканских наций. Матч пройдет 30 января, начало — в 20:00 мск. Мали — Буркина-Фасо: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. 1/8 финала 30 Января 2024 года
    Мали
  • Бамако
    •  Мали 20:00 Буркина-Фасо Буркина-Фасо
  • Уагадугу
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    Мали

    По итогам группового раунда Мали с пятью очками занял первое место в своем квартете, где опередил ЮАР, Намибию и Тунис.

    Сборная в группе сыграла вничью с Тунисом (1:1) и Намибией (0:0), а также взяла верх над ЮАР (2:0). В этих играх она пропустила только один мяч.

    Коэффициенты матча Мали — Буркина-Фасо

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  • 2.302.804.10Бонус$9500
    •

    В отборе на ЧМ-2026 команда выступает также неплохо. В двух стартовых турах группового раунда она набрала четыре очка, благодаря чему занимает второе место в своем квартете.

    Прогнозы на Кубок Африки

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 10 поединков во всех турнирах, включая контрольные матчи, при семи победах и трех ничьих, так что у него отличная форма.

    Буркина-Фасо

    В групповом раунде Кубка африканских наций Буркина-Фасо заняла второе место в своем квартете, где уступила первое Анголе, а опередила Мавританию и Алжир.

    Сборная в группе сыграла вничью с проиграла Анголе (0:2), сыграл вничью с Алжиром (2:2), а также взял верх над Мавританией (1:0), что и стало ключевым в успешном выходе в плей-офф.

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  • Прогнозы на матчи 1/8 финала Кубка африканских наций-2023
  • 27/01/2024

    • В отборе на ЧМ-2026 команда выступает так же успешно. В двух стартовых турах группового раунда она набрала четыре очка, благодаря чему занимает второе место.

    В последних пяти поединках во всех турнирах, включая товарищеские игры, коллектив одержал две победы при двух поражениях и одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Мали, коэффициент на победу которого равен 2,35. Успех Буркина-Фасо оценивается в 3,90, ничья — в 2,70.

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    В семи из 10 последних матчей номинальные хозяева выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Мали победит за 2,35.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 2,45, ведь в пяти из семи последних матчей номинальных хозяев был реализован именно такой сценарий.

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    Мали — Буркина-Фасо: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 30.01.2024. Прогнозы на футбол. Пройдет ли Мали Буркина-Фасо?
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