Игнатьев: Не вижу отличий между футболом в Сербии и в России

Российский нападающийпрокомментировал переход в сербскую команду.

«Сербия очень близка к нам по духу, менталитету, поэтому я уверен, что быстро адаптируюсь. Не вижу отличий между футболом здесь и в России, мяч везде круглый, а поле одного и того же масштаба. Буду надеяться, что у нас будет много возможностей радовать наших болельщиков», — приводит слова Игнатьева пресс-служба клуба.

Игнатьев находился в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Сочи».

Transfermarkt оценивает стоимость Игнатьева в 800 тысяч евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 12 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.