Экс-нападающий «Локомотива» и «Рубина» перейдет в сербский «Железничар»

Иван Игнатьев Фото: globallookpress.com
Игнатьев близок к переходу в «Железничар Панчево».
Соглашение 25-летнего россиянина с сербским клубом будет рассчитано до июня 2024 года.
Игнатьев находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Сочи».
Transfermarkt оценивает стоимость Игнатьева в 800 тысяч евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 12 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Ранее агент Игнатьева заявил, что игрок продолжит карьеру в Европе.