Игнатьев продолжит карьеру в Европе

Бывший нападающий «Локомотива» и «Рубина»в ближайшее время перейдет в один из европейских клубов. Об этом сообщил представитель футболиста Алан Агузаров.

В середине января 25-летний Игнатьев расторг контракт с «Сочи».

«Есть понимание по будущему Ивана, сейчас выбираем. Думаю, в течение недели определимся.

Скорее всего, Иван уедет заграницу. Есть две страны, по которым мы определяемся, — Греция и Сербия», — приводит слова Агузарова «Чемпионат».

Transfermarkt оценивает стоимость Игнатьева в 800 тысяч евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 12 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.