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    Игнатьев продолжит карьеру в Европе

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    Бывший нападающий «Локомотива» и «Рубина» Иван Игнатьев в ближайшее время перейдет в один из европейских клубов. Об этом сообщил представитель футболиста Алан Агузаров.

    Иван Игнатьев
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    Иван Игнатьев

    В середине января 25-летний Игнатьев расторг контракт с «Сочи».

    «Есть понимание по будущему Ивана, сейчас выбираем. Думаю, в течение недели определимся.

    Скорее всего, Иван уедет заграницу. Есть две страны, по которым мы определяемся, — Греция и Сербия», — приводит слова Агузарова «Чемпионат».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Игнатьева в 800 тысяч евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате России 12 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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