В 23:00 29.01.2024 Хетафе и Гранада начнут матч в испанской Примере.

Хетафе — Гранада

Последний матч между собой: Гранада — Хетафе 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Хетафе» — «Гранада» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.25 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Хетафе»).

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