29 января в рамках 22-го тура испанской Примеры «Хетафе» на своем поле сыграет против «Гранады». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Хетафе» — «Гранада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хетафе»

Команда является крепким середняком в Примере, занимая 10-е место в таблице чемпионата. «Хетафе» отстает от зоны еврокубков на 10 баллов, но при этом может чуствовать себя спокойно, ведь отставание от зоны вылета тоже велико — 11 очков.

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Хетафе» выиграл только у «Эспаньола» (1:0), трижды проиграл и однажды сыграл вничью. В последнем туре Примеры команда проиграла «Осасуне» (2:3), пропустив решающий гол на 80-й минуте.

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Стоит отметить, что «Хетафе» также средне выступает на своем поле в нынешнем сезоне. Команда занимает 10-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 18 очков из 27-и возможных.

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У «Хетафе» есть форвард, который может решить исход матча. Борха Майорал забил за 20 матчей 13 голов и сделал голевую передачу. В последних 5-и встречах нападающий забил 3 гола.

«Гранада»

Команда проваливает нынешний сезон. «Гранада» занимает предпоследнее 19-е место в таблице Примеры с 11-ю очками в активе. Положение команды не очень хорошее, ведь отставание от спасительной 17-й позиции — 5 баллов.

«Гранада» является одной из худших команд в лиге по надежности в обороне. За 21 матч в нынешнем сезоне Примеры команда пропустила 42 гола при 22-х забитых. Хоть и в последнее время «Гранада» пропустила не слишком много, но с набором очков у команды до сих пор большие проблемы.

За последние 5 матчей Примеры команда обыграла только «Кадис» (2:0), а во всех остальных встречах проиграла. За этот пероид «Гранада» пропустила 6 голов при 2-х забитых.

«Гранада» и «Хетафе» встречались последний раз в ноябре 2023-го года. В том матче команды сыграли вничью со счетом 1:1, забив все свои голы еще в 1-м тайме. Сможет ли сейчас «Гранада» одолеть соперника? Сделать это будет крайне тяжело, ведь в 10-и гостевых матчах команда набрала только 1 балл.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Хетафе» предлагают — 1.80.

На викторию «Гранада» дают — 4.90, ничья оценена — в 3.45.

«Хетафе» куда сильнее своего соперника. Можно предположить, что хозяева все-таки одержат уверенную победу, начиная делать результат еще в 1-м тайме.

Поэтому наши прогноз и ставка — Тотал голов 1.5 больше в 1-м тайме за 3.25. Еще один вариант ставки — Победа «Хетафе» за 1.80.