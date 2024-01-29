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    «Атлетико» уверенно победил «Валенсию»

    «Атлетико» — «Валенсия»: счет матча 2:0 (1:0), обзор голов

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    В 22-м туре испанской Примеры мадридский «Атлетико» легко обыграл «Валенсию» — 2:0.

    Мемфис Депай
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    Мемфис Депай

    В конце первого тайма счет открыл бразилец Самуэль Лино, ему ассистировал Антуан Гризманн.

    В середине второго тайма преимущество «матрасников» увеличил голландец Мемфис Депай, откликнувшийся на передачу Науэля Молины.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Валенсия 2:0
    Голы: 1:0 Самуэль Лино (45 + 5'), 2:0 Мемфис Депай (57') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Рейнилду Мандава, Науэль Молина, Родриго Де Пауль (Маркос Льоренте, 67'), Коке, Пабло Барриос (Сауль Ньигес, 81'), Самуэл Лино, Антуан Гризманн, Мемфис Депай (Альваро Мората, 67'), Хосе Хименес (Аксель Витсель, 59') Валенсия: Диего Лопес (Уго Гонсалес, 89'), Георгий Мамардашвили, Уго Гильямон (Хесус Васкес Алькальде, 79'), Габриэл Паулиста (Дженк Озкачар, 79'), Кристьян Москера, Димитри Фулкье, Фран Перес (Роман Яремчук, 55'), Пепелу, Уго Дуро (Alberto Mari, 89'), Хави Герра, Jose Gayà Предупреждения: Науэль Молина (49'), Сауль Ньигес (83')

    «Атлетико» идет на третьем месте с 44 очками.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Валенсия» (32) располагается на восьмой позиции.

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