В 14:45 28.01.2024 Вест Бромвич и Вулверхэмптон начнут матч в кубке Англии по футболу.

Вест Бромвич — Вулверхэмптон

Последний матч между собой: Вест Бромвич — Вулверхэмптон 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вест Бромвич» — «Вулверхэмптон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Вулверхэмптон»).

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