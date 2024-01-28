«Вест Бромвич»
Эта команда нынешний сезон проводит в Чемпионшипе. «Вест Бромвич» там сражается за попадание в зону стыков.
На текущий момент «дрозды» находятся на 5 месте. Правда, с реализацией у команды выходит не так, чтобы очень: всего 40 мячей в 28 матчах.
Коэффициенты матча Вест Бромвич — Вулверхэмптон
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вест Бромвич» в чемпионате потерпел поражение от «Норвича» (0:2).
Матчи с «Вулверхэмптоном» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков «дрозды» выиграли трижды.
До последней коллизии команда добыла две виктории подряд. А вот пошуметь в Кубке Англии «дроздам» вполне по силам.
«Вулверхэмптон»
Эта команда нынешний сезон проводит относительно неплохо. «Вулверхэмптон» находится на 11 месте в АПЛ.
«Волки» выглядят середняками лиги, выиграв и проиграв по 8 раз. Да и при забитых 30 мячах команда пропустила на гол больше.
А вот свой последний поединок «Вулверхэмптон» запишет себе в актив. Команда не дала себя обыграть «Брайтону» (0:0).
А вот не проигрывают «вулвз» уже больше месяца. Да и вообще, в Кубке Англии команда постарается пройти как можно дальше.
Гости по игре выглядят явно сильнее полпреда Чемпионшипа. «Волки» уж точно будут действовать первым номером.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вулверхэмптона» предлагают — 2.01.
На викторию «Вест Бромвича» дают — 3.62, ничья оценена — в 3.60.
«Вулверхэмптон»
Наш прогноз — Победа «Вулверхэмптона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.