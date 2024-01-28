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    «Вулвз» расправятся с «дроздами»

    «Вест Бромвич» — «Вулверхэмптон». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 28 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Вулверхэмптон»
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    Макс Килман
    «Вест Бромвич» сыграет на своем поле с «Вулверхэмптоном» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Матч пройдет 28 января, начало — в 14:45 мск. «Вест Бромвич» — «Вулверхэмптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 28 Января 2024 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 14:45 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    «Вест Бромвич»

    Эта команда нынешний сезон проводит в Чемпионшипе. «Вест Бромвич» там сражается за попадание в зону стыков.

    На текущий момент «дрозды» находятся на 5 месте. Правда, с реализацией у команды выходит не так, чтобы очень: всего 40 мячей в 28 матчах.

    Коэффициенты матча Вест Бромвич — Вулверхэмптон

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    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вест Бромвич» в чемпионате потерпел поражение от «Норвича» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Вулверхэмптоном» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков «дрозды» выиграли трижды.

    До последней коллизии команда добыла две виктории подряд. А вот пошуметь в Кубке Англии «дроздам» вполне по силам.

    «Вулверхэмптон»

    Эта команда нынешний сезон проводит относительно неплохо. «Вулверхэмптон» находится на 11 месте в АПЛ.

    «Волки» выглядят середняками лиги, выиграв и проиграв по 8 раз. Да и при забитых 30 мячах команда пропустила на гол больше.

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    • А вот свой последний поединок «Вулверхэмптон» запишет себе в актив. Команда не дала себя обыграть «Брайтону» (0:0).

    А вот не проигрывают «вулвз» уже больше месяца. Да и вообще, в Кубке Англии команда постарается пройти как можно дальше.

    Гости по игре выглядят явно сильнее полпреда Чемпионшипа. «Волки» уж точно будут действовать первым номером.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Вулверхэмптона» предлагают — 2.01.

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    На викторию «Вест Бромвича» дают — 3.62, ничья оценена — в 3.60.

    «Вулверхэмптон» сильнее соперника, которого, к тому же, давненько не обыгрывал.

    Наш прогноз — Победа «Вулверхэмптона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.

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    «Вест Бромвич» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 28.01.2024. Прогнозы на футбол. «Вулвз» расправятся с «дроздами»
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