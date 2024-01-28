Дженоа — Лечче
Последний матч между собой: Лечче — Дженоа 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дженоа» — «Лечче» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Дженоа»).
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