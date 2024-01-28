В 14:30 28.01.2024 Дженоа и Лечче начнут матч в чемпионате Италии по футболу.

Дженоа — Лечче

Последний матч между собой: Лечче — Дженоа 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дженоа» — «Лечче» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Дженоа»).

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