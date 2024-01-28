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    «Грифоны» разживутся тремя очками

    «Дженоа» — «Лечче». Прогноз и ставка (к. 2.08) на футбол 28 января 2024 года

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    «Дженоа»
    28 января в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» пройдет матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором «Дженоа» сыграет против «Лечче». Начало — в 14:30 по мск. «Дженоа» — «Лечче»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Января 2024 года
    Дженоа
  • Генуя
    •  Дженоа 14:30 Лечче Лечче
  • Лечче
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    «Дженоа»

    По итогам 21 проведенного тура «Дженоа» с 25 набранными очками разместился в середине турнирной таблицы Серии А. От красной зоны клуб оторвался на восемь пунктов.

    «Грифоны» к этому поединку подходят с 6-матчевой беспроигрышной серией. В этот удачный для себя период они смогли отпраздновать две виктории и четыре поединка свели вничью.

    Коэффициенты матча Дженоа — Лечче

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    В минувшем туре первенства коллектив из Генуи в гостях смог переиграть аутсайдера «Салернитану» со счетом 2:1. А перед этим он расписал три мировые кряду (две по 1:1 и раз сыграл 0:0).

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    На своем поле в текущем розыгрыше чемпионата Италии «Дженоа» пять из десяти игр завершил ничейными результатами, трижды он еще выиграл и два матча проиграл.

    «Лечче»

    «Лечче» на текущий момент с 21 набранным баллом разместился на 14 строке в турнирной таблице Серии А. Однако от зоны вылета клуб отделяет всего четыре очка.

    «Салентийцы» в прошлом туре потерпели домашнее фиаско от «Ювентуса» со счетом 0:3. И этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию до пяти игр, где четыре раза уступали.

    Календарь и таблица Серии А

    Всего же у «желто-красных» только одна виктория за 16 минувших матчей чемпионата. Помимо этого, в этот период они восемь игр проиграли и расписывали семь мировых.

    На выезде «Лечче» в этом розыгрыше Серии А еще не побеждал. У команды за десять проведенных поединков пять ничьих и столько же поражений.

    В первом круге «Лечче» дома переиграл предстоящего противника со счетом 1:0. До этого же шесть из девяти встреч выиграли «грифоны» при трех мировых.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Дженоа» предлагают — 2.08.

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    На викторию «Лечче» дают — 4.25, ничья оценена — в 3.34.

    В этом матче прогнозируем, что хозяева, которые имеют неплохую статистику в последнем отрезке, смогут обыграть кризисного соперника.

    И также в этом поединке ставим еще на то, что «Дженоа» забьет первым.

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    «Дженоа» — «Лечче»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 28.01.2024. Прогнозы на футбол. «Грифоны» разживутся тремя очками
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