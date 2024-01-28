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    «Андерлехт» и «Юнион Сент-Жиллуаз» завершили матч результативной ничьей

    «Андерлехт» — «Юнион Сент-Жиллуаз»: счет матча 2:2 (1:2), обзор голов

    Футбол Бельгия. Про Лига Андерлехт Юнион
    В матче 22-го тура чемпионата Бельгии встречались лидеры — «Андерлехт» и «Юнион Сент-Жиллуаз».

    Ветеран Ян Вертонген отметился забитым голом
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    Ветеран Ян Вертонген отметился забитым голом

    В матче была зафиксирована ничья со счетом 2:2.

    Гости довольно быстро забили два мяча к середине первого тайме. Отличились Густав Нильссон и Мохамед Амура.

    «Андерлехт» еще до перерыва отквитал один мяч усилиями опытного Яна Вертонгена.

    А на 90+2-й минуте Торган Азар смог спасти свою команду от поражения.

    Футбол. Бельгия. Про Лига
    Андерлехт — Юнион 2:2
    Голы: 0:1 Густаф Нильссон (8'), 0:2 Мохамед Эль Амин Амура (29'), 1:2 Ян Вертонген (35'), 2:2 Торган Азар (90 + 2') Андерлехт: Каспер Шмейхель, Луи Патрис, Зено Дебаст, Ян Вертонген, Матс Ритс, Яри Версхарен (Nilson Angulo, 82'), Марио Струйкенс (Tristan Degreef, 90'), Андерс Драйер, Каспер Дольберг (Luis Vasquez, 69'), Arnstad, Theo Leoni (Торган Азар, 69') Юнион: Антони Морис, Лоик Лапуссен, Алессио Кастро-Монтес, Росс Сайкс, Кристиан Бёрджесс, Кевин Макаллистер, Ноа Садики (Матиас Расмуссен, 82'), Кэмерон Пуэртас, Шарль Ванхаутте, Густаф Нильссон, Мохамед Эль Амин Амура (Kевин Родригес, 66') Предупреждения: Шарль Ванхаутте (45'), Марио Струйкенс (58'), Кристиан Арнстад (66'), Кевин Макаллистер (70'), Nilson Angulo (90 + 4')

    «Юнион Сент-Жиллуаз» продолжает лидировать с 52 очками. «Андерлехт» отстает на 8 очков.

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