«Барселона» — «Вильярреал»: счет матча 3:5, обзор голов

вырвал победу у(5:3) в матче 22-го тура испанской Примеры.

В 1-м тайме «Вильярреал» забил единственный гол. На 41-й минуте нападающий команды Херар Морено открыл счет в матче.

Во 2-м отрезке матча команды забили 7 голов. Сначала на 54-й минуте форвард «Вильярреала» Ильяс Ахомаш удвоил преимущество своей команды.

Затем «Барселона» сумела забить 3 гола подряд. Сначала полузащитник команды Илкай Гюндоган сократил отставание до минимума на 60-й минуте, а спустя 8 минут игрок «Барселоны» Педри и вовсе сравнял счет.

На 71-й минуте «сине-гранатовые» вышли вперед. Защитник «Вильярреала» Эрик Бейи оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол — 3:2.

На 84-й минуте «Вильярреал» сумел сравнять счет. Нападающий команды Гонсалу Гедеш получил отличную передачу в штрафную соперника и сильно пробил в левый угол ворот — 3:3.

Уже на 90+9-й минуте форвард «Вильярреала» Александр Серлот оказался в нужное время в нужном месте, подобрал мяч и отправил его правый угол ворот. Именно этот гол оказался победным.

Календарь и таблица испанской Примеры

Спустя 3 минуты «Вильярреал» и вовсе забил 5-й гол своей команды. Нападающий команды Хосе Луис Моралес освободился от опеки соперника в чужой штрафной, получил мяч и вогнал его в левый угол ворот.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Вильярреал 3:5 Голы: 0:1 Херар Морено (41'), 0:2 Илиас Акомах (54'), 1:2 Илкай Гюндоган (60'), 2:2 Педри (68'), 3:2 Эрик Бейи (автогол) (71'), 3:3 Гонсалу Гуэдеш (84'), 3:4 Александр Сёрлот (90 + 9'), 3:5 Хосе Моралес Луис (90 + 12') Барселона: Игнасио Пенья, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Андреас Кристенсен (Пау Кубарси, 46'), Эктор Форт (Жоау Канселу, 46'), Илкай Гюндоган, Ориоль Ромеу Видаль (Педри, 46'), Френки де Йонг, Ламин Ямал, Роберт Левандовски (Vitor Roque, 77'), Жоау Фелиш (Ферран Торрес, 58') Вильярреал: Филип Йоргенсен, Альберто Морено (Айсса Манди, 71'), Хорхе Куэнка, Эрик Бейи, Кико Фемения (Йерсон Москера, 78'), Алекс Баэна (Этьен Капу, 71'), Франсис Коклен, Сантьяго Комесанья, Александр Сёрлот, Херар Морено (Хосе Моралес Луис, 78'), Ильяс Ахомаш Предупреждения: Алекс Баэна (16'), Marcelino Garcia Toral (18'), Ориоль Ромеу Видаль (33'), Эрик Бейи (68'), Роберт Левандовски (68'), Xavi Hernandez (69'), Рональд Араухо (89'), Йерсон Москера (89'), Хорхе Куэнка (90 + 4')

После этого матча «Вильярреал» занимает 14-е место в таблице Примеры с 23 очками в активе. «Барселона» — на 3-й позиции (44 балла).