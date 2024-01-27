«Барселона» — «Вильярреал»: счет матча 3:5, обзор голов

В 1-м тайме «Вильярреал» забил единственный гол. На 41-й минуте нападающий команды Херар Морено открыл счет в матче.
Во 2-м отрезке матча команды забили 7 голов. Сначала на 54-й минуте форвард «Вильярреала» Ильяс Ахомаш удвоил преимущество своей команды.
Затем «Барселона» сумела забить 3 гола подряд. Сначала полузащитник команды Илкай Гюндоган сократил отставание до минимума на 60-й минуте, а спустя 8 минут игрок «Барселоны» Педри и вовсе сравнял счет.
На 71-й минуте «сине-гранатовые» вышли вперед. Защитник «Вильярреала» Эрик Бейи оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол — 3:2.
На 84-й минуте «Вильярреал» сумел сравнять счет. Нападающий команды Гонсалу Гедеш получил отличную передачу в штрафную соперника и сильно пробил в левый угол ворот — 3:3.
Уже на 90+9-й минуте форвард «Вильярреала» Александр Серлот оказался в нужное время в нужном месте, подобрал мяч и отправил его правый угол ворот. Именно этот гол оказался победным.
Календарь и таблица испанской Примеры
Спустя 3 минуты «Вильярреал» и вовсе забил 5-й гол своей команды. Нападающий команды Хосе Луис Моралес освободился от опеки соперника в чужой штрафной, получил мяч и вогнал его в левый угол ворот.
После этого матча «Вильярреал» занимает 14-е место в таблице Примеры с 23 очками в активе. «Барселона» — на 3-й позиции (44 балла).