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    «Реал» вырвал победу у «Лас-Пальмаса» в матче Примеры

    «Лас-Пальмас» — «Реал»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Реал» обыграл «Лас-Пальмас» (2:1) в матче 22-го тура испанской Примеры.

    Винисиус — нападающий «Реала»
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    Винисиус — нападающий «Реала»

    Единственный гол хозяев забил Хавьер Муньос на 53-й минуте.

    Затем забивал только «Реал». Сначала нападающий команды Винисиус на 65-й минуте получил мяч после отличной передачи и низом отправил его в ворота — 1:1.

    Уже на 84-й минуте полузащитник «сливочных» Орельен Тчуамени занял отличную позицию в штрафной соперника, принял мяч после подачи углового и вогнал его в сетку ворот.

    Футбол. Испания. Примера
    Лас-Пальмас — Реал Мадрид 1:2
    Голы: 1:0 Хавьер Муньос (53'), 1:1 Винисиус Жуниор (65'), 1:2 Орельен Чуаэми (84') Лас-Пальмас: Альваро Вальес, Алекс Суарес, Серхи Кардона, Хавьер Муньос (Сори Каба, 89'), Максимо Перроне, Кирьян Родригес, Альберто Молейро (Энзо Луаодис, 69'), Марвин Парк (Херцог Хуан, 69'), Мунир Эль-Хаддади (Пехиньо, 78'), Сандро Рамирес (Марк Кардона, 78'), Mika Marmol Реал Мадрид: Андрей Лунин, Антонио Рюдигер, Начо, Даниэль Карвахаль, Браим Диас (Хоселу, 59'), Тони Кроос, Эдуардо Камавинжа (Орельен Чуаэми, 81'), Даниель Себальос (Федерико Вальверде, 59'), Винисиус Жуниор (Ферлан Менди, 90'), Родриго (Арда Гюлер, 81'), Fran Garcia Предупреждения: Родриго (5'), Кирьян Родригес (55'), Хавьер Муньос (82'), Максимо Перроне (90 + 5'), Ферлан Менди (90 + 7'), Орельен Чуаэми (90 + 9')

    После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 54 очками в активе. «Лас-Пальмас» — на 8-й позиции (31 балл).

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