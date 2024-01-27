Антон Миранчук может перейти в «Трабзонспор»

Турецкийготовится сделать предложение московскому «Локомотиву» о переходе, сообщает FutsHaber в соцсети.

Напомним, недавно агент полузащитника Вадим Шпинев сообщил о том, что его клиент принял решение доиграть сезон в составе железнодорожников, а летом будет рассматривать предложения о переходе в другой клуб.

Контракт 28-летнего Антона Миранчука с «Локомотивом» истекает в июне 2024 года, уже сейчас он имеет право вести переговоры с другим клубом и подписать предварительный контракт.

Календарь и таблица РПЛ

В этом сезоне РПЛ полузащитник сыграл за команду 17 матчей, забил 2 гола, отдал 3 передачи.