Антон Миранчук может перейти в «Трабзонспор»

Антон Миранчук Фото: globallookpress.com
Напомним, недавно агент полузащитника Вадим Шпинев сообщил о том, что его клиент принял решение доиграть сезон в составе железнодорожников, а летом будет рассматривать предложения о переходе в другой клуб.
Контракт 28-летнего Антона Миранчука с «Локомотивом» истекает в июне 2024 года, уже сейчас он имеет право вести переговоры с другим клубом и подписать предварительный контракт.
В этом сезоне РПЛ полузащитник сыграл за команду 17 матчей, забил 2 гола, отдал 3 передачи.