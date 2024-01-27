Анчелотти о победе «Реала»: Это была не впечатляющая, но хорошая игра

Главный тренервысказался о волевой победе своей команды в матче 22-го тура испанской Примеры с(2:1).

«Правда в том, что пропущенный гол изменил динамику, нам пришлось поменять схему игры в первом тайме. Это была не впечатляющая игра, но довольно хорошая. Мы играли против команды, у которой сложно отобрать мяч, а по статистике "Лас-Пальмас" практически не пропускает голов. Мы играли так, чтобы владеть мячом в первом тайме и прессинговать во втором. Это была очень важная победа.

Камбэк? Это наше оружие. Мотивированная скамейка запасных, которая часто вносит большой вклад, выходя на поле.

Когда я смотрю на запасных "Реала", вижу много возможностей изменить игру, потому что находящиеся на скамейке запасных футболисты очень мотивированы», — цитирует Анчелотти Marca.

После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 54 очками в активе. В следующем матче «сливочные» сыграют против «Хетафе» 1-го февраля.