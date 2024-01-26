Президент «Атлетико» подверг критике работу ВАР

Президент мадридскоговысказался о работе системы ВАР.

«Я не собираюсь комментировать то, что произошло за последние несколько дней с системой ВАР. Все прекрасно видят, как она работает. Но поскольку все согласны с тем, что ВАР будет продолжать свою работу, я не собираюсь быть человеком, который борется с этой системой.

Она мне не нравится, поскольку создаёт больше проблем, чем приносит пользы. Все страдают из-за ВАР, но никто не может ничего сделать с этим», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.

Напомним, ранее в матче «Реал» — «Альмерия» из-за спорных решений судьи, принятых в пользу «сливочных», мадридский клуб смог победить, уступая по ходу встречи со счетом 2:0.