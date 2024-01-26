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    Бристоль Сити — Ноттингем Форест смотреть онлайн

    26.01.2024 в 22:45 начнется матч в кубке Англии по футболу Бристоль Сити — Ноттингем Форест

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Бристоль Сити Ноттингем Форест
    В 22:45 26.01.2024 Бристоль Сити и Ноттингем Форест начнут матч в кубке Англии по футболу.

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    Бристоль Сити — Ноттингем Форест

    Последний матч между собой: Ноттингем Форест — Бристоль Сити 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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